Koronawirus. Na jak długo traci się węch i smak w wyniku COVID-19?

Zespół badaczy z Uniwersytetu Quebecu przeprowadził ankietę wśród 813 pracowników ochrony zdrowia, u których w przeszłości wykryto zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Badacze poprosili ankietowanych o to, aby ocenili stan swoich zmysłów węchu i smaku w skali od 1 do 10. Niektórych poproszono, by przeprowadzili w domu test, mający na celu ocenę stanu tych zmysłów.

W czasie samego zakażenia u ponad 70 proc. uczestników badania doszło do utraty węchu, a u 65 proc. do utraty smaku - piszą badacze na łamach "American Academy of Neurology".