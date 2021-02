Koronawirus. Naukowcy: Wirus podobny do SARS-CoV-2 u nietoperzy w Tajlandii

Chodzi o wirusa nazwanego RacCS203, którego kod genetyczny jest w 91,5 proc. tożsamy z kodem genetycznym koronawirusa SARS-CoV-2.

Prof. Lin-Fa Wang przekonuje, że aby ustalić pochodzenie koronawirusa trzeba rozszerzyć badanie dzikich zwierząt pod kątem wirusów - przy czym prace takie należy prowadzić również poza Chinami.

Naukowcy podkreślają, że koronawirusy mogą przenosić się pomiędzy różnymi ssakami - np. kotami, psami czy norkami. Pokonując taką drogę wirusy mutują i mogą przekształcić się w zupełnie nowy patogen. Takie mogą być też korzenie SARS-CoV-2.

Zespół prof. Lin-Fa Wanga zbadał też przeciwciała występujące w organizmach nietoperzy i łuskowców przemycanych do Tajlandii. Badania wykazały, że przeciwciała te są w stanie neutralizować koronawirusa SARS-CoV-2, co wskazuje na to, że wirusy podobne do niego krążą wśród zwierząt w Azji.