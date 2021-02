Badanie: Drugą dawkę szczepionki AstraZeneca lepiej podać po trzech miesiącach

Dwoje badaczy, Danuta Skowronski i Gaston De Serres w liście opublikowanym w "New England Journal of Medicine" wzywają rządy, by te opóźniały podawanie drugiej dawki szczepionki na COVID-19 koncernu Pfizer/BioNTech, która, jak piszą, po pierwszej dawce daje 92,6 proc. skuteczności w ochronie przed zakażeniem.

Badacze powołują się przy tym na dane dołączone przez koncern Pfizer we wniosku o dopuszczenie szczepionki do użycia w USA.