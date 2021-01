COVID-19: Mutacja z RPA silniej wiąże się z komórkami?

Jak poinformował Salim Abdool Karim, szef komisji doradczej rządu RPA, badacze mają nowe dowody na to, że południowoafrykański wariant koronawirusa łatwiej wiąże się z komórkami ludzkimi. - Czyni go to bardziej zakaźnym - zaznaczył epidemiolog.

Karim, przemawiając na prezentacji badań, zaznaczył jednak także, że nowy wariant wirusa „nie jest powiązany ze wzrostem przyjęć do szpitali”. - Aktualne dane sugerują, że nie powoduje on gorszej choroby - powiedział. - Nie mamy jeszcze jednak odpowiedzi na pytanie, czy opracowane szczepionki są w jego przypadku mniej skuteczne - przyznał. Eksperci z RPA stwierdzili jednak, że ponieważ szczepionki wywołują szeroką odpowiedź immunologiczną, jest mało prawdopodobne, aby mutacje całkowicie mogły zniszczyć ich działanie.