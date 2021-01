Sześć dawek z fiolki. Europejska Agencja Leków wydaje zgodę

Do tej pory producent zatwierdzał, aby z każdej fiolki pobierać pięć dawek szczepionki.

Podkreślono jednocześnie, że sześć dawek może być pobranych tylko w przypadku specjalnej strzykawek i igieł. Korzystanie ze standardowego sprzętu może spowodować, że pobrana szósta dawka będzie niewystarczająca.

"Jeżeli ilość szczepionki pozostała w fiolce po piątej dawce nie może zapewnić pełnej dawki (0,3 ml), pracownik służby zdrowia musi wyrzucić fiolkę i jej zawartość" - informuje Europejska Agencja Leków.

W piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o zakupie kolejnych 300 mln dawek szczepionki Pfizer/BioNTech.

Biorąc pod uwagę fakt, że dla 1 osoby potrzebne są 2 dawki, w UE mieszka 446 mln ludzi, część z nich to dzieci do 16 roku życia, których się nie szczepi, to dostawy tej szczepionki, uzupełnione dostawami od Moderny, wystarczą dla wszystkich, bo dla 380 mln ludzi.

Update: EMA’s human medicines committee (#CHMP) has recommended updating the product information for the Comirnaty #COVID19vaccine to clarify that each vial contains 6 doses of the vaccine: https://t.co/bTEgnpdvFA pic.twitter.com/0NZkVuYS4y