Anegdoty o amantadynie i Covid-19

Dowód anegdotyczny sam w sobie może być prawdziwy i weryfikowalny jednak zazwyczaj dokonuje generalizacji przez użycie niewystarczającej ilości danych. Na przykład stwierdzenie przez ministra Marcina Warchoła: „Amantadyna działa na covid! Jestem przykładem. Najpierw syn, potem żona, w końcu ja: wysoka gorączka, ogromny ból, silny kaszel, wg. lekarza tak 7 dni, a potem apogeum, więc wziąłem amantadynę – piorunujący efekt! Zadziałało!”, wyraźnie obala twierdzenie, że nie ma badań, ani dostatecznie dobrych, ani wystarczająco dużo, które potwierdziły by skuteczność leku amantadyna w leczeniu COVID-19. Nie oznacza to, że wniosek ministra jest niewiarygodny albo nieprawdziwy, oznacza jedynie, że nie istnieją dowody, które mogłyby go potwierdzić. Tak samo musimy potraktować doniesienia na temat leczenia amantadyną przez doktora Włodzimierz Bodnara z przychodni w Przemyślu.

