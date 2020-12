Koronawirus: 90-latka została pierwszą zaszczepioną Brytyjką

Margaret Keenan pochodzi z Irlandii Północnej, ale od sześćdziesięciu lat mieszka w Coventry. 90-latka otrzymała szczepionkę w miejskim szpitalu uniwersyteckim po godzinie 6 rano.

Po szczepieniu stwierdziła, że bycie pierwszą osobą było "przywilejem" i „najlepszym prezentem urodzinowym, jakiego mogłabym sobie życzyć”, ponieważ będzie mogła spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Większość roku kobieta spędziła sama.

Zasugerowała, że każdy powinien przyjąć szczepienie. - Jeżeli ja mogę tego dokonać mając 90 lat, to ty też możesz - mówiła.

#BREAKING: First person to receive Pfizer Covid-19 vaccine is Margaret Keenan, 90, as UK begins biggest vaccination programme in NHS history pic.twitter.com/yzEfkz7loP