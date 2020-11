Michał Rogalski: Jest niebezpieczeństwo manipulacji danymi o zakażeniach fot. Jerzy Dudek/Fotorzepa

- Brak społecznej weryfikacji danych dotyczących liczby zakażeń koronawirusem w Polsce będzie niósł za sobą niebezpieczeństwo możliwej manipulacji – mówi Michał Rogalski, twórca obywatelskiej bazy danych dotyczącej Covid-19. To komentarz do dzisiejszej decyzji Ministerstwa Zdrowia o wstrzymaniu przez wszystkie powiatowe stacje Sanepidu publikowania na swoich stronach jakichkolwiek danych dotyczących SARS-CoV-2. Dane mają być publikowane w ujęciu centralnym na stronach ministerstwa. Tymczasem to 19-letni Michał Rogalski i współpracujące z nim osoby wykryły nieścisłości w raportowaniu i doprowadziły do oficjalnego uznania ponad 22 tysięcy nowych przypadków zakażeń.