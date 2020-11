Milion Rosjan ukarano za łamanie zasad bezpieczeństwa w pandemii

Zobowiązano seniorów, przewlekle chorych i młodzież zwolnioną z obowiązku nauki w systemie stacjonarnym do pozostawania w domach. Zamknięto bary i restauracje w godzinach nocnych, a także ograniczono liczbę odwiedzających placówki kulturalne. W całej Rosji, w miejscach publicznych nakazano noszenie maseczek i rękawiczek.

Rosjanie jednak nie stosują się do zaleceń. Od początku pandemii policja upomniała kilka milionów osób, a mandatami ukarała ponad milion. Do tej pory wypisano mandaty na łączną kwotę 1 miliarda 700 milionów rubli (ok. 18 milionów euro).