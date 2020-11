Koronawirus: Brytyjski minister zabrał głos ws. obowiązkowych szczepień na COVID

Hancock powiedział o tym dzień po wypowiedzi rzecznika brytyjskiego premiera, który potwierdził, iż 10 mln dawek szczepionki Pfizer, która w testach klinicznych wykazała się 90-procentową skutecznością, będzie wyprodukowanych i udostępnionych do użycia w Wielkiej Brytanii do końca 2020 roku, jeśli zostanie dopuszczona do użycia w Wielkiej Brytaniii.

Łącznie Wielka Brytania zamówiła 40 mln dawek tej szczepionki - co pozwoli na zaszczepienie 20 mln osób (jednemu zaszczepionemu trzeba podać dwie dawki).

Na pytanie czy dzieciom będzie podawana szczepionka na COVID-19, Hancock odparł, że szczepionka "nie jest dla dzieci", które są "bardzo mało podatne na zakażenie" koronawirusem.