Szczepionka na Covid na horyzoncie. Co o niej wiadomo?

Szczepienia dają szansę na opanowanie rozprzestrzeniania się wirusa i zatrzymanie pandemii. Naukowcy w komunikacie prasowym poinformowali o pozytywnych wynikach testu szczepionki. Badanie preparatu rozpoczęło się 27 lipca. Wzięło w nim udział 43538 osób, które podzielono na dwie grupy – jedna otrzymała preparat zaś druga placebo. Szczepionka była podawana w dwóch dawkach w odstępie 3 tygodni. Odnotowano 94 przypadki zachorowania w całej grupie. Podział zachorowań między obiema grupami wskazuje na skuteczność szczepionki przekraczającą 90 proc. To znacznie więcej niż 50 procentowa skuteczność określona jako wymóg przez FDA i więcej niż używane szczepionki przeciw grypie.

Za krótko trwa próba by ocenić jak długo będzie utrzymywała się ochrona czyli wysoki poziom przeciwciał ochronnych we krwi.

Jeśli takie przypadki ciężkiego przebiegu choroby wystąpią w grupie kontrolnej a nie pojawią się wśród zaszczepionych będzie to oznaczało, że preparat zmniejsza ryzyko zgonu. Nie wiadomo czy zaszczepione osoby będą rozprzestrzeniały wirusa nawet jeśli same nie zapadną na Covid. Kolejnym pytaniem jest jak skuteczna będzie szczepionka w grupie osób najbardziej zagrożonych czyli osób powyżej 65 roku życia. Nie wiadomo jaki jest udział osób w takim wieku wśród uczestniczących w badaniu.

Mimo entuzjazmu z jakim przywitano pojawienie się skutecznej metody zapobiegania chorobie wiele kwestii wymaga wyjaśnienia. Badanie będzie kontynuowane do momentu wykrycia w grupie 164 zachorowań, więc finalnie skuteczność szczepionki może się zmienić.

Do szczepień jeszcze długa droga

Dr Scott Gottlieb, były szef FDA, obecnie jeden z dyrektorów w firmie Pfizer studzi optymizm. Samo odkrycie to oczywiście wielki sukces, ale wyzwaniem będzie skuteczne jego zastosowanie. W pierwszej kolejności szczepienie powinno objąć osoby starsze znajdujące się w domach opieki i placówkach opiekuńczych, gdyż ta grupa jest najbardziej zagrożona ciężkim przebiegiem choroby i obciążona największym ryzykiem śmierci.

Kolejnym wyzwaniem jest wyprodukowanie tak dużej liczby dawek i ich dystrybucja. Efektywnie szczepienia na masową skalę będą mogły mieć miejsce w trzecim kwartale przyszłego roku. Firma zadeklarowała, że w 2020 będzie w stanie dostarczyć ok. 50 mln dawek, co oznacza możliwość zaszczepienia ok. 20 mln osób. W przyszłym roku możliwe będzie wyprodukowanie 1,3 miliarda dawek.

Pfizer nie korzystał z dotacji ani wsparcia rządu USA na etapie prac badawczych. Zainwestowała 2 miliardów dolarów z własnych środków. Rząd federalny wyłożył 1,95 mld dolarów na rozwój potencjału produkcyjnego

Zgłoszenie preparatu do akceptacji FDA przewidywane jest pod koniec miesiąca, gdy skończy się drugi miesiąc obserwacji grupy badawczej czego wymaga regulator.

Poza problemami produkcyjnymi i logistycznymi pozostaje do rozwiązania problem konieczności przechowywania szczepionek w temperaturze -80 stopni Celsjusza. Konkurencyjna szczepionka opracowywana przez firmę Modena wraz z Narodowym Instytutem Alergii i Chorób zakaźnych także będąca na etapie badań 3. fazy wymaga do przechowywania temperatury -20, co oznacza, że jest stabilniejszym preparatem.