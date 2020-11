Polacy nie chcą się szczepić przeciw Covid-19?

- Przede wszystkim pojawia się lęk przed zmianą, próba utrzymania obecnego stanu, który wydaje się pacjentowi stabilny. Odmowa szczepień jest formą obrony. Taki opór, unikanie zmian mogły w przeszłości zabezpieczać pacjenta przed trudnymi sytuacjami. Dlatego łatwo korzysta on teraz ze sprawdzonych schematów – mówi psychiatra Marta Starzyk z poradni zdrowia psychicznego Harmonia, należącej do grupy LUX MED, która zamówiła badanie. - Inny mechanizm obronny człowieka to racjonalizacja. Pacjent unikający szczepień znajdzie w internecie wiele publikacji potwierdzających jego teorie np.: o działaniach niepożądanych, o dodatkach substancji szkodliwych w szczepionkach. Te wiadomości będą go wręcz atakować, będzie w swoistej „bańce” dezinformacji. Taka strategia unikania na pewien moment będzie zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście do czasu zachorowania i konsekwencji z tym związanych. Nie wszyscy zachorują, więc nasz nieszczepiony pacjent też może uniknąć zakażenia, co w sposób złudny potwierdzi przekonanie o braku konieczności szczepienia.