Zełenski zapowiada ukraińską szczepionkę. „Jest wyjątkowa”

Ponadto Zełenski zapowiedział opracowanie ukraińskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jak mówił, prace nad nią trwają od sześciu miesięcy, a obecnie przechodzi ona testy.

- Nie możemy ujawniać szczegółów z powodu trwających badań klinicznych (...). Powiem wam prawdę - (szczepionka) jest wyjątkowa. To nie są wielkie słowa, patos albo populizm. Jest wyjątkowa, ponieważ nie jest podobna do innych. Co ważne, przeprowadzono już jej badania, ale nie na ludziach - mówił Zełenski.

- Nie mogę dziś mówić o ramach czasowych, w jakich szczepionka powstanie, ale nasze podejście jest takie, że jeśli wcześniej od naszej , ukraińskiej, będzie jakaś inna szczepionka, to i tak ją kupimy - dodał prezydent Ukrainy.