Covid-19: pięć zaleceń WHO

Sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom zwrócił się z apelem do przywódców wszystkich państw o podjęcie pięciu kluczowych działań, które mają pomóc opanować sytuację. Po pierwsze, jak mówił podczas konferencji prasowej: „wzywam do rzetelnej oceny rozmiarów epidemii w waszych krajach w oparciu o ostatnie dane, którymi dysponujecie. Przeanalizujecie te dane uczciwie i weźcie pod uwagę zarówno te dobre, złe a także najgorsze”.

Po drugie, zdaniem dyrektora generalnego, w krajach, w których przypadki zakażeń, hospitalizacji i intensywnej terapii rosną – należy dokonywać niezbędnych zmian kursu i strategii, tak szybko jak to tylko możliwe. „Dokonywanie zmian, kiedy są potrzebne. dowodzi siły przywództwa” – przekonywał rządzących Adhanom. Po trzecie, apelował do nich by byli szczerzy i uczciwi wobec opinii publicznej na temat stanu pandemii i tego, czego należy wymagać od każdego obywatela by przejść razem przez pandemię. Po czwarte – jak mówił sekretarz generalny - „stwórzcie taki system, by obywatelom łatwo było się dostosować i stosować środki jakie są wymagane. To oznacza, że jeśli ludziom nakazuje się izolację i kwarantannę lub czasowe zamknięcie własnych firm, to rządy powinny zrobić wszystko, by pomagać jednostkom, rodzinom i biznesowi”. - Następne parę miesięcy będzie bardzo trudne dla wielu osób – mówił dyrektor generalny. - Istnieją niezwykłe, pełne nadziei historie o ludzkiej wytrzymałości i kreatywnej odpowiedzi biznesu na pandemię, i to tymi przykładami powinniśmy się dzielić jak najszerzej. Dlatego rządy powinny podejmować podstawowe działania rozmawiając z ludźmi zakażonymi oraz ich bliskimi i dzielić się z nimi konkretnymi wskazówkami, co do kolejnych kroków i działań. Jeśli rządy będą w stanie stworzyć system ewidencji wszystkich kontaktów z zakażonymi, izolować wszystkie te osoby i nakazywać im kwarantannę, wtedy będzie można uniknąć zamykania wszystkich obywateli w domach.

WHO zadeklarowała także, że solidarnie ze wszystkimi rządami, partnerami i biznesem będzie walczyć o dostęp do wystarczających dostaw tlenu, jako lekarstwa, które w największym stopniu przyczynia się do poprawienia stanu pacjentów zakażonych COVID-19.