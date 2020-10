Naukowcy z Australii: Wirus może przetrwać tygodnie na banknotach

Najnowsze badania naukowców z Australijskiego Centrum Gotowości na Choroby (Australian Centre for Disease Preparedness) wskazują, że koronawirus SARS-CoV-2 jest "wyjątkowo wytrzymały" i jest w stanie przetrwać do 28 dni na gładkich powierzchniach takich jak szkło, ekrany telefonów komórkowych czy banknoty, w temperaturze pokojowej (ok. 20 stopni Celsjusza). Wirus grypy jest w stanie przetrwać w takich warunkach 17 dni.

Kiedy temperatura rośnie do 40 stopni Celsjusza wówczas wirus - na niektórych powierzchniach - staje się nieaktywny po mniej niż jednym dniu - wynika z badań opublikowanych na łamach "Virology Journal".

Badania te dowodzą, że kontrolowanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 jest znacznie trudniejsze w chłodniejszych porach roku - takich jak jesień czy zima, niż latem - zauważa "South China Morning Post".