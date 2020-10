Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz: Liczba zakażeń rośnie? Musimy się przyzwyczaić

Andrusiewicza zapytano również o sytuacje, w których zawodzi system. - Jesteśmy tylko ludźmi i nawet w najlepszym systemie przy błędzie człowieka może wydarzyć się tragedia - ocenił. - To, co zrobiliśmy w strategii na jesień to przygotowanie systemu koordynacji. (...) Nie może być sytuacji, że pacjent wsiada do karetki i jedzie do szpitala, w którym nie ma miejsca - zaznaczył. Przyznał także, że "musimy się przyzwyczaić, że liczba zakażeń będzie rosła". - Czy to będzie 5 tys., 6 tys., czy 7 tys., zadecydują najbliższe dni. Są prognozy mówiące o różnych scenariuszach od 4,5 tys. do 7 tys. i to zależy od tego, co się wydarzy w społeczeństwie - powiedział. - To my, jako obywatele, zadecydujemy, jak to się będzie dalej rozwijało - dodał.

Rzecznik zapytany o wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy w okolicy 1 listopada stwierdził, że "ostrożnie podchodziłby do zwiększania liczby dni wolnych przed Wszystkimi Świętymi". - Kiedy jest tzw. przedłużony weekend, Polacy ruszają w dalsze podróże. Zwiększanie liczby dni wolnych to jasna sugestia - wyjeżdżajmy. To, że Wszystkich Świętych wypada w tym roku w niedzielę służy temu, żeby tych wyjazdów było mniej - zaznaczył.