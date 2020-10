Wielogodzinne kolejki do covidowego drive thru

Od pobrania wymazu do wprowadzenia danych do systemu wynosi ok 7 minut. Punkt drive thru funkcjonuje codziennie przez 4,5 godziny. pobierane jest dziennie ok 50 testów. - Z uwagi na duże obciążenie zadaniami personelu szpitala w związku z obecną sytuacja epidemiczną nie jesteśmy wstanie wydłużyć czasu pobierania wymazów – tłumaczy Anna Przepiórkowska.

Tylko grupa Diagnostyka oferuje pacjentom ponad 90 wymazowych punktów pobrań, w których można pobrać materiał do badania na obecność SARS-CoV-2.

- Lista zmienia się dynamicznie i jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce - punkty Pobrań – mówi dr n. med. Tomasz Anyszek, pełnomocnik zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej grupy Diagnostyka. - Część punktów funkcjonuje w modelu Drive-Thru i obsługiwani są tam głównie kierowcy i pasażerowie samochodów, ale dopuszczamy także pobranie od pacjentów pieszych – dodaje dr n. med. Tomasz Anyszek.

Okazuje się, że coraz więcej osób chce się przebadać na obecność koronawirusa.

- W ubiegłym tygodniu doszło do gwałtownego wzrostu zainteresowania naszymi badaniami, co było ściśle skorelowane ze wzrostem ilości wykrytych przypadków Covid-19 – przyznaje Anyszek. Jego zdaniem doprowadziło to do wydłużenia czasu oczekiwania na wynik i o ile jeszcze pod koniec września firma wydawała praktycznie wszystkie wyniki w ciągu 24 godzin, to teraz na wynik trzeba czekać dwukrotnie dłużej. - Zmianą jest też obserwowany wysoki odsetek wyników pozytywnych, który sięga nawet 23 proc, gdy do połowy września było to około 4 proc. – tłumaczy.

Na badanie w takim punkcie może zgłosić się każdy. Przygotowanie do badania nie jest zbyt wymagające. Przed pobraniem należy unikać intensywnej higieny jamy ustnej, jedzenia, spożywania alkoholu i palenia papierosów.

Jeśli pacjent uda się do punktu drive thru, musi zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać nr PESEL. Na miejscu nie wysiada się z auta. Wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu. - Pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium Covid. Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu – informuje resort zdrowia. Dodaje, że informacja jest widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Wyniki badań komercyjnych w „Diagnostyce” dostępne są do pobrania przez pacjenta na naszej platformie on-line przez stronę internetową www.diagnostyka.pl . - Zamierzamy utrzymywać funkcjonowanie wymazowych punktów pobrań przez cały okres pandemii – zapowiada dr n. med. Tomasz Anyszek.

Pełną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Działa ona od 10 maja.