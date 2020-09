Profesor Mikołejko: Uważają, że wirusa nie ma, bo się go boją

"Bardzo wiele osób myśli, że to ich nie dotyczy. Funkcjonują gdzieś obok, w jakimś innym świecie - uważa prof. Mikołejko. - Ale są też grupy, które uważają, że wirusa nie ma, bo się go boją. Motywem jest strach. To infantylne (...) myślą, że jak zamkną oczy, powiedzą sobie, że wirusa nie ma, to go nie ma.

