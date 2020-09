Dlaczego jedzenie węgorzy może chronić przed koronawirusem?

Pierwszym jest właśnie witamina D. - Jeśli macie deficyt witaminy D, ma to wpływ na waszą podatność na infekcję. Więc nie waham się rekomendować (zażywania jej) i sam biorę suplementy z witaminą D - powiedział Fauci. Drugim suplementem zwiększającym odporność jest witamina C.

Dr Anthony Fauci, główny amerykański epidemiolog pytany o to, jakie suplementy zażywać, by zwiększyć odporność stwierdził, że są tylko dwa suplementy, które mogą zwiększyć odporność osoby je zażywającej.

Aby uniknąć niedoborów witaminy D zaleca się, by dziennie zażywać od 800 do 1000 jednostek, a u osób chorujących na osteoporozę, osób, które mają ograniczony dostęp do światła słonecznego (jest ono głównym źródłem witaminy D3 - przy wystawieniu skóry na promienie słoneczne, łączą się one z cholesterolem w komórkach skóry, dzięki czemu dostarczają energię do wytworzenia witaminy D3), osób otyłych i obłożnie chorych zalecana dawka witaminy D to aż 2000 jednostek.

Obok węgorza, którego 100 gram zawiera 1200 jednostek witaminy D, źródłem tej witaminy jest np. śledź (od 480 do 800 jednostek w 100 gramach), łosoś (540 jednostek w 100 gramach), makrela (ok. 150 jednostek w 100 gramach), tuńczyk i sardynki (po ok. 200 jednostek w 100 gramach).

Witamina D znajduje się też w żółtku jajek (54 jednostek w 100 gramach), serze żółtym (do ok. 30 jednostek w 100 gramach) i mleku krowim (do ok. 1 jednostki w 100 ml).

Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę pokarmów, w których występuje duże nasycenie witaminy D, osobom z jej deficytami zaleca się zażywanie suplementów z tą witaminą.