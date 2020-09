Eksperci: Mała szansa na zakażenie koronawirusem poprzez żywność

"Do dziś nie ma dowodów, że żywność, opakowania żywności lub kontakt z żywnością są źródłem lub istotną ścieżką transmisji SARS-CoV-2, a w rezultacie choroby COVID-19" - czytamy w komunikacie wydanym przez ICMSF. Organizacja dodała, że nie ma rodzajów żywności, które w związku z epidemią powinny być uznawane za czynnik ryzyka.

Zdaniem ekspertów, choć jest możliwe zakażenie się koronawirusem poprzez zjedzenie czegoś skażonego wirusem, nie zaobserwowano żadnego takiego przypadku. Według ICMSF, wciąż warto podkreślać wagę dobrych praktyk higieny żywności.

W komunikacie organizacji napisano, że przedsiębiorstwa z sektora spożywczego powinny koncentrować się na ochronie pracowników, konsumentów i klientów restauracji przed zakażeniem SARS-CoV-2, do którego dochodzi podczas kontaktu między ludźmi.

Obawy o to, że koronawirusem można zakazić się poprzez kontakt ze skażoną powierzchnią pojawiły się pod koniec marca, po publikacji w "New England Journal of Medicine". - Badanie pokazało, że w szczególnych warunkach laboratoryjnych, które są w pewien sposób sztuczne, SARS-CoV-2 po trzech godzinach można wykryć w aerozolach, po czterech godzinach na miedzi, do 24 godzin na tekturze i do trzech dni na plastikach i stali nierdzewnej - powiedział Jamie Lloyd-Smith, który badał utrzymywanie się koronawirusa na różnych powierzchniach.

Badanie nie brało pod uwagę czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na wirusa, np. światła słonecznego lub środków do dezynfekcji.