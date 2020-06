Szumowski: Obostrzenia nie wrócą w formie, jaką mieliśmy

Szef resortu zdrowia był pytany o niedzielne głosowanie w wyborach prezydenckich i zalecenia dla wyborców. - To znane nam wszystkim metody zapobiegania infekcjom, ale one są skuteczne: dystans, maseczki, dezynfekcja rąk. Oczywiście liczba osób na powierzchnię danego lokalu, w związku z tym nietłoczenie się przy wejściu, przy wyjściu. Starajmy się tak zachowywać, jakbyśmy szli do sklepu czy innego lokalu, gdzie powinniśmy zachowywać te same reguły- powiedział.

