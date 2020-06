USA wysłały Brazylii 2 mln dawek hydroksychlorochiny

USA i Brazylia to obecnie dwa najbardziej dotknięte epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 państwa świata - w USA wykryto jak dotąd 1789364 zakażeń wirusem, a w Brazylii - 514849. Liczba zgonów w wyniku COVID-19 wynosi w USA 104358, a w Brazylii - 29314.

O zaletach zażywania hydroksychlorochiny mówili publicznie zarówno prezydent USA, jak i prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Tymczasem kilka dni temu WHO zawiesiła testowanie terapii tym lekiem chorych na COVID-19 ze względu na obawy o ich bezpieczeństwo. Stosowania hydroksychlorochiny w terapii COVID-19 zakazała też m.in. Francja.

W USA przed prewencyjnym zażywaniem tego antymalarycznego leku ostrzegała Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration). Mimo to Trump w połowie maja przyznał, że on sam prewencyjnie zażywa hydroksychlorochinę.

Z kolei Bolsonaro mówił niedawno, że zachowuje pudełko hydroksychlorochiny na wypadek, gdyby potrzebowała jej jego 93-letnia matka.

Oprócz dostarczenia hydroksychlorochiny, USA mają również wkrótce wysłać Brazylii 1000 respiratorów.