Pandemia sprzyja naciągaczom

Osób, które padły ofiarą oszustów w czasie pandemii nie brakuje. – Chcemy, by ktoś rozpalił w nas nadzieję, że da się wygrać z koronawirusem. Szukamy wspierających komunikatów, bo to redukuje nam napięcie i dysonans, jest źródłem uspokojenia i radości – tłumaczy prof. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny.

Wyłudzić hasła i pieniądze

Europejski Urząd Policji Europol ostrzegł, że oszuści żerujący na lęku przed koronawirusem oferują ludziom fałszywe maski, lekarstwa, testy na SARS-CoV-2, a nawet szczepionki.

Kilka dni temu zwróciła na to uwagę także wielkopolska policja. –W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej fałszywych artykułów o koronawirusie, a strony z artykułami do złudzenia przypomina stronę znanego portalu informacyjnego lub stronę policji, a na jego końcu jest materiał video –podała policja. I dodaje, że by z niej skorzystać, trzeba było podać swoje hasło do Facebooka.

- Pod żadnym pozorem nie powinno się tego robić, bo w ten sposób osoby nieupoważnione uzyskują dostęp do konta na portalu społecznościowym a następnie za pośrednictwem messengera wysyłają do naszych znajomych wiadomość z prośbą o szybką pożyczkę za pomocą kodu BLIK – ostrzega policja.

To nie jedyny sposób w jaki oszuści chcą przejąć nasze pieniądze. Inną metodą jest zdobycie danych do logowania do bankowości internetowej czy mobilnej. Najpierw przestępcy wysyłają maila z wiadomością o kornawirusie z adresu łudząco podobny do adresu banku, czy urzędu. - W przesyłanych wiadomościach zawarte są linki prowadzące do stron, których jedynym zadaniem jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców- tłumaczy policja.

– Policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości cały czas monitorują internet przed tego typu ofertami i blokują strony. Ostrzegamy też ludzi, by nie dawali się nabrać, a informacji o zagrożeniu i sposobach walki z nim szukali np. na stronach rządowych- mówi insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Opowiada także, że w województwie były przypadki oszustów podszywających się pod pracowników opieki społecznej, którzy mają sprawdzać jak osoby starsze lub niepełnosprawne radzą sobie w trudnych czasach. - Zwykle do mieszkania przychodziły dwie osoby, jedna rozmawiała z właścicielem, a druga w tym czasie plądrowała jego mieszkanie. Dlatego przestrzegamy przed wpuszczaniem obcych do mieszkania – apeluje policjant.