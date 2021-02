Demografia w Chinach. Ekspert: Przenieśmy kobiety na wieś AFP

Wu Xiuming, zastępca sekretarza generalnego chińskiej organizacji pozarządowej Shanxi Think Tank Development Association zaproponował, by problemy demograficzne Chin rozwiązywać przez zachęcanie niezamężnych kobiet z wielkich miast do przeprowadzki na wieś i zawierania tam małżeństw - informuje "South China Morning Post".