Hongkong: 6-latki dowiedzą się w szkole o obcych wpływach

W czwartek Biuro ds. Edukacji Hongkongu opublikowało wytyczne, z których wynika, że "bezpieczeństwo narodowe jest sprawą wielkiej wagi", a "nauczyciele nie powinni traktować tego jako kontrowersyjnego tematu do dyskusji z uczniami".

Chiny kontrolują Hongkong od 1997 roku (wcześniej był kolonią brytyjską). Miasto funkcjonuje w ramach Chin zgodnie z formułą "jeden kraj - dwa systemy", która miała gwarantować zachowanie jego mieszkańcom pewnych swobód, takich jak np. dostęp do niezależnych sądów.

Nauczyciele mają od teraz "jasno wskazywać, że strzeżenie bezpieczeństwa narodowego jest odpowiedzialnością wszystkich obywateli i jeśli w grę w chodzi bezpieczeństwo narodowe nie ma miejsca na kompromis".

Dzieci w szkołach podstawowych mają uczyć się jak śpiewać i "z szacunkiem słuchać" chińskiego hymnu, uczyć się o policji i Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej jako o obrońcach Hongkongu, a także dowiadywać się o czterech głównych przestępstwach wskazywanych przez prawo o bezpieczeństwie narodowym - w tym terroryzmie i dążeniu do secesji.

Biuro ds. Edukacji dopuszcza, by szkoły międzynarodowe i prywatne miały inny program, ale czyni je odpowiedzialnymi za to, by "uczniowie właściwie i obiektywnie zrozumieli czym jest bezpieczeństwo narodowe".

Szkoły mają też powstrzymać nauczycieli i uczniów od udziału w działalności określonej jako "polityczna", takiej jak "śpiewanie określonych pieśni czy wykrzykiwanie sloganów". Nauczyciele i dyrektorzy szkół mają też obowiązek usuwania zagrażających bezpieczeństwu narodowemu książek ze szkolnych bibliotek.