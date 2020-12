USA: Komisja alarmuje. "Chiny za 15 lat gotowe na wojny" Chiński niszczyciel typu 052D Ministerstwo Obrony Japonii [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]

Działająca w Kongresie komisja ds. oceny sytuacji gospodarczej i bezpieczeństwa w relacjach USA-Chiny (The United States-China Economic and Security Review Commission) przygotowała doroczny raport dla członków Kongresu podsumowujący 2020 rok, w którym relacje między Chinami a USA były bardzo napięte. Komisja ostrzega, że w ciągu 15 lat Chiny będą gotowe, by prowadzić wojny poza swoimi granicami.