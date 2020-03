Festiwal w Cannes przełożony z powodu epidemii koronawirusa

Organizatorzy przerwali domysły wydając komunikat, w którym oświadczyli, że z powodu "kryzysu zdrowotnego oraz rozwoju sytuacji we Francji i na świecie", festiwal w Cannes nie może zostać zorganizowany w dniach od 12 do 23 maja, jak pierwotnie planowano.

"Rozważane są różne rozwiązania, by festiwal się odbył, przede wszystkim przełożenie imprezy na przełom czerwca i lipca" - przekazali organizatorzy.

W czwartek we Francji liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła o 20 proc. do prawie 11 tysięcy. Nad Sekwaną z powodu wirusa zmarły dotąd 372 osoby. W związku z epidemią we Francji obowiązują nadzwyczajne obostrzenia - mieszkańcom wolno wychodzić z domów tylko w ważnych sprawach, m.in. na zakupy lub do lekarza.