Ojciec Borisa Johnsona ubiega się o obywatelstwo Francji

Stanley Johnson to były europoseł, który w referendum w Wielkiej Brytanii w 2016 roku za pozostaniem w Unii Europejskiej. Powiedział radiu RTL, że chce zostać obywatelem Francji ze względu na silne powiązania rodzinne z Francją.

- Jeśli dobrze rozumiem, jestem Francuzem. Moja mama urodziła się we Francji, jej matka była Francuzką, podobnie jak jej dziadek. Chodzi o odzyskanie tego, co już mam. I to mnie bardzo cieszy - powiedział 80-letni Johnson, który mówił po francusku.

- Zawsze będę Europejczykiem, to na pewno - mówi ojciec brytyjskiego premiera. - Nie można powiedzieć Brytyjczykom: nie jesteście Europejczykami. Posiadanie więzi z Unią Europejską jest ważne - dodał.

Boris Johnson był twarzą kampanii w sprawie brexitu. Jego zdaniem Wielka Brytania może bardzo dobrze funkcjonować jako w pełni suwerenny naród.