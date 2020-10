Boris Johnson: Wielka Brytania poradzi sobie bez porozumienia handlowego

Brytyjski premier przyznał, że w czasie pandemii wolałby, aby porozumienie zostało zawarte. Jednocześnie wyobraża sobie sytuację, gdy do końca roku rozmowy z Brukselą nie przyniosą efektu.

- Są trudne kwestie, które należy rozwiązać. Nie ma wątpliwości, UE musi zrozumieć, że jesteśmy całkowicie poważni co do zapewnienia kontroli nad naszymi prawami i przepisami - mówił Johnson.

UE twierdzi, że każde porozumienie musi zostać wynegocjowane do końca października, a najpóźniej w pierwszych dniach listopada, aby pozostawić wspólnocie wystarczająco dużo czasu na ratyfikację przed końcem roku.

Kolejne rozmowy w sprawie handlu mają być prowadzone w Londynie w przyszłym tygodniu w Londynie. W dniach 15-16 października przywódcy Unii Europejskiej mają ocenić postępy w negocjacjach. Władze Wielkiej Brytanii zapowiedziały również, że do 15 października chcą mieć jasno co do tego, czy porozumienie jest możliwe.