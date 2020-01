Premier Szkocji w dniu brexitu przypomina o niepodległości

Piątek 31 stycznia 2020 roku to moment symboliczny. O północy Wielka Brytania wychodzi z UE i obywatele tego kraju przestają być obywatelami Unii. Brytyjskie flagi nie będą już wisiały na unijnych budynkach, jedna z nich powędruje do Domu Historii Europejskiej. Wielka Brytania jest pierwszym krajem, który skorzystał z zapisów obowiązującego od 1 grudnia 2009 roku traktatu lizbońskiego definiujących procedurę wyjścia kraju z UE. Wcześniej nie było to możliwe.

Czytaj także:

Londyn wychodzi, angielski zostaje

Co Unia Europejska zawdzięcza Wielkiej Brytanii

Premier Szkocji Nicola Sturgeon przypomniała, że decyzja o opuszczeniu wspólnoty zapadła wbrew większości obywateli.

"Będzie to dla wielu z nas w Wielkiej Brytanii chwila prawdziwego i głębokiego smutku. A tu, w Szkocji, biorąc pod uwagę, że dzieje się to wbrew woli ogromnej większości z nas, ten smutek będzie przepełniony gniewem" - pisze w oświadczeniu.