PILNE. Izba Gmin już w piątek zajmie się umową brexitową

Przyjęcie umowy brexitowej przez Izbę Gmin będzie oznaczało, że Wielka Brytania nie wyjdzie z UE bez umowy (tzw. twardy brexit), a także, że do brexitu dojdzie najprawdopodobniej 31 stycznia.

Po wyborach z 12 grudnia Partia Konserwatywna Borisa Johnsona ma w Izbie Gmin 365 posłów - czyli dysponuje bezwzględną większością.

Torysi szli do wyborów pod hasłem "Dokończmy brexit" (Get brexit done). Boris Johnson zapewniał, że jeśli wygra wyborów wówczas Wielka Brytania wyjdzie z UE do 31 stycznia.

Data brexitu była dotychczas przesuwana trzykrotnie, wobec niemożności znalezienia w Izbie Gmin większości popierającej umowę brexitową, przy jednoczesnym braku większości popierającej tzw. twardy brexit. Pierwotnie do brexitu miało dojść 29 marca 2019 roku (kolejne daty to 12 kwietnia/22 maja i 31 listopada).

Rzecznik Johnsona oświadczył, że premier chce przedstawić na forum Izby Gmin umowę brexitową przed świętami.

- Chcemy rozpocząć proces przed świętami, i zrobimy to w zgodny z konstytucją (Wielka Brytania nie posiada pisanej konstytucji - red.) w porozumieniu ze Spikerem - dodał.

Na pytanie, czy umowa przedstawiona parlamentowi będzie taka sama jak ta, przedstawiona przed samorozwiązaniem parlamentu, rzecznik odparł, iż by się o tym przekonać trzeba będzie poczekać, ale "będzie ona oddawała porozumienie zawarte z UE ws. wyjścia kraju z Unii".