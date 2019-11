Boris Johnson przeprasza za opóźnienie brexitu

Johnson powiedział dziś, że Trump jest w błędzie. - Każdy, kto widział naszą umowę, widzi, że to świetne porozumienie. Pozwala nam mieć pełną kontrolę - powiedział premier.

Dziś Nigel Farage ogłosił, ze nie będzie kandydował, ale jego partia rzuci w wyborach wyzwanie Konserwatystom.

Johnson zapytany, czy powinien przeprosić członków partii, którzy głosowali na niego w nadziei, że doprowadzi do brexitu, odpowiedział, że "oczywiście". - To kwestia głębokiego żalu. Różnica między tym rządem, a kimkolwiek innym polega na tym, że tylko ten rząd zapewnia umowę, która jest gotowa do wprowadzenia. Będziemy ciężko pracować, by zdobyć większość, a wtedy może być wprowadzona nawet w połowie grudnia - ocenił.