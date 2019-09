Tusk po spotkaniu z Johnsonem: Bez przełomu

Źródła w Brukseli twierdzą, że Wielka Brytania nie przedstawiła żadnej realnej alternatywy dla backstopu, więc nie należy spodziewać się nagłego przełomu w rozmowach na temat zmian w umowie ws. brexitu.

- Bazując na obecnym sposobie myślenia Wielkiej Brytanii trudno wyobrazić sobie, jak moglibyśmy osiągnąć rozwiązanie, które wypełnia cele backstopu - przyznał Barnier. - To bardzo wrażliwa i trudna faza (negocjacji) - dodał.

Po spotkaniu z Johnsonem na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze: "Bez przełomu. Bez załamania. Bez czasu do stracenia".

No breakthrough. No breakdown. No time to lose. #Brexit pic.twitter.com/nUhqUilVXq