Brytyjski parlament od dziś zawieszony. Co to oznacza? AFP

10 września brytyjski parlament, decyzją królowej Elżbiety II podjętą na wniosek premiera Borisa Johnsona, został zawieszony (doszło do tzw. prorogacji parlamentu) i zbierze się na nowej sesji dopiero 14 października. Co to oznacza w praktyce?