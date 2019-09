Sąd Najwyższy: Decyzja o zawieszeniu parlamentu - nielegalna

Następnie sędzia Hale poinformowała, że sąd jednogłośnie orzekł, że parlament nie został prorogowany. Zdaniem sędziów wniosek Johnsona do królowej był "bezprawny", a do prorogacji "nie doszło". - Teraz spiker zadecyduje o dalszych krokach - dodała.

Ogłaszając wyrok sędzia Brenda Hale podkreśliła, że wyrok "nie dotyczy tego, kiedy i na jakich warunkach Wielka Brytania ma wyjść z UE". Dodała, że chodzi jedynie o to, czy brytyjski premier miał prawo zwrócić się do królowej z prośbą o prorogację parlamentu.

Jak orzekał sąd ze Szkocji?

Stojąca za wnioskiem parlamentarzystka Szkockiej Partii Narodowej Joanna Cherry napisała wówczas na Twitterze: "Wielkie dzięki dla wspierających nas i naszej fantastycznej ekipy prawnej, która doprowadziła do historycznego orzeczenia: że prorogacja jest bezprawna".

Rząd Borisa Johnsona odwołał się od orzeczenia wydanego przez szkocki sąd do brytyjskiego Sądu Najwyższego - stojącego najwyżej w hierarchii sądów na Wyspach.

"Był to rażący przypadek wyraźnego nieprzestrzegania ogólnie przyjętych standardów postępowania władz publicznych" - brzmiało uzasadnienie wydane przez sędziów Court of Session. Podkreślają oni, że są dwa "podstawowe powody" zawieszania parlamentu. Pierwszy powód to "zapobiegnięcie pociągnięciu do odpowiedzialności przedstawicieli władzy wykonawczej i przyjęciu przepisów związanych z brexitem", a drugi to "umożliwienie rządowi przeforsowanie polityki twardego brexitu bez dalszego mieszania się w tę sprawę parlamentu".

W związku z tym - jak orzekł sąd - zawieszenie parlamentu jest "bezprawne i nie może pociągać za sobą żadnych skutków".

Rzecznik brytyjskiego rządu komentując tamten wyrok stwierdził, że rząd jest "rozczarowany" decyzją sądu i podkreślił, iż zawieszenie parlamentu było "zgodnym z prawem i koniecznym" krokiem, pozwalającym rządowi na przedstawienie programu polityki wewnętrznej.

Tymczasem sir Keir Starmer, sekretarz stanu ds. brexitu w Gabinecie Cieni Partii Pracy wezwał premiera do "natychmiastowego zwołania parlamentu", by ten zdecydował "co robić teraz".