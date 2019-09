Minister finansów Niemiec: Nie oszukujmy się - twardy brexit nas dotknie

Wielka Brytania powinna wyjść z UE do 31 października. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson deklaruje, że jest zdeterminowany, by doprowadzić do brexitu tego dnia - nawet jeśli będzie to oznaczać twardy brexit (brexit bez umowy). Losy brexitu mają rozstrzygnąć się na szczycie UE 17-18 października.

Poniżej dalsza część artykułu