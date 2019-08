Wielka Brytania: Dodatkowe 2 mld funtów na przygotowania do twardego brexitu

Jak pisze Sky News to pierwsza duża zmiana polityki rządu w kwestii polityki budżetowej od czasu, gdy Javid zastąpił Philipa Hammonda na stanowisku kanclerza skarbu. Javid zdecydował o przekazaniu 1,1 mld funtów na przygotowania do twardego brexitu i jest gotów udostępnić kolejny miliard funtów w sytuacji, gdyby było to niezbędne. Oznacza to, że środki na brexit zostały podwojone.

