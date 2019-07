Nigel Farage nie wyklucza porozumienia wyborczego z torysami

Tymczasem stronnik Johnsona, minister zdrowia Matt Hancock zapewnił, że Boris Johnson jako premier nie stworzy paktu wyborczego z Partią Brexitu, ani nie będzie zmierzał do przedterminowych wyborów, by uzyskać silniejszy mandat (obecnie rząd torysów zawdzięcza większość jedynie koalicji parlamentarnej z Demokratyczną Partią Unionistów, która nie wchodzi do rządu, ale go popiera).

- Nie ma możliwości, abyśmy stworzyli porozumienie wyborcze z Partią Brexitu i Faragem - powiedział Hancock.

- To co chcemy osiągnąć, to brexit, a także zdecydowane pokonanie Partii Brexitu w wyborach - dodał.

Johnson wielokrotnie powtarzał, że jest zdeterminowany, by wyprowadzić Wielką Brytanię z UE do 31 października - nawet, gdyby wymagało to twardego brexitu. Stanowisko Partii Brexitu w tej kwestii jest podobne.