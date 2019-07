Brytyjczycy chcą zostać w UE jako Irlandczycy

W Irlandii Północnej, która jest traktowana jako osobna kategoria, ponieważ każdy obywatel tego kraju ma prawo do posiadania irlandzkiego paszportu, liczba wniosków o nadanie irlandzkiego obywatelstwa wyniosła w pierwszej połowie 2019 roku 47645. W całym 2015 roku takich wniosków od obywateli Irlandii Płn. było 20325.

Wyliczenia takie przedstawił wicepremier Irlandii Simon Coveney na forum parlamentu.

Prawo do występowania o obywatelstwo Irlandii mają ci obywatele Wielkiej Brytanii mieszkający w Walii, Anglii i Szkocji, których rodzice lub dziadkowie byli Irlandczykami.

Zainteresowanie Brytyjczyków irlandzkimi paszportami wzrosło znacząco od czasu referendum ws. brexitu. Wiąże się to z obawami - jak pisze "The Guardian" - o utratę przywilejów związanych z obywatelstwem UE (np. dostępu do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) czy programu wymiany studenckiej Erasmus.

Rząd Irlandii zobowiązał się do pokrycia kosztów EKUZ i Erasmus dla obywateli Irlandii w Irlandii Północnej w ramach zobowiązania do utrzymania współpracy między obiema częściami wyspy.

W 2016 roku Brytyjczycy złożyli 18 tys. wniosków o irlandzkie paszporty. W 2017 roku - 31 tysięcy. W 2018 roku 22386, a w tym roku - już 31 tysięcy.

W ubiegłym roku wydano łącznie 860 tys. irlandzkich paszportów - w tym 200 tys. Brytyjczykom. W tym roku liczba ta może być jeszcze wyższa - podaje "The Guardian".