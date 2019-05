Tony Blair: Corbyn i May popełniają ten sam błąd ws. brexitu EP/ Didier BAUWERAERTS

Tony Blair oskarżył Jeremy'ego Corbyna o popełnianie „tego samego błędu” w sprawie brexitu co Theresa May. Były premier z Partii Pracy ocenił, że jego następca musi przestać zachowywać się w tej sprawie „dwuznacznie” i „nie może się ukryć” przed wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego.