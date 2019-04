"Brytyjski system celny nie jest gotów na brexit"

Peter MacSwiney, przewodniczący komisji ds. brexitu w Joint Customs Consultative Committee (JCCC) - działającego pod egidą komitetu zajmującego się wymianą poglądów i opinii na temat zmian w procedurach celnych, w rozmowie ze Sky News, że brytyjski system celny nie jest gotowy na brexit - i nie będzie na niego gotowy w ciągu najbliższych trzech lat.

Zdaniem MacSwiney'a plany dotyczące przygotowania brytyjskiego systemu celnego na brexit zostały "zostawione na ostatnią chwilę".

Poniżej dalsza część artykułu

MacSwiney tłumaczy, że opuszczenie UE będzie prowadzić do fundamentalnej zmiany w tym, w jaki sposób towary będą przepływać między Wielką Brytanią a UE.

Jeśli Wielka Brytania opuści unię celną z UE, wówczas brytyjscy przewoźnicy będą musieli stosować się do wielu uciążliwych przepisów - twierdzi MacSwiney. Dodaje, że liczba deklaracji, jakie będą musieli składać, zwiększy się prawdopodobnie z 55 milionów rocznie do 300 milionów rocznie.

MacSwiney zarzuca brytyjskiemu urzędowi celnemu (HMRC), że ten nie poświęcił wystarczająco wiele czasu na wyjaśnienie jak Wielka Brytania powinna przygotować się na brexit. Jak dodał jeśli 12 kwietnia Wielka Brytania opuści UE bez umowy HMRC będzie na to gotowe, ale "problemem będzie sposób w jaki informacje będą trafiać do jej systemu". - To nie jest gotowe. Nie jesteśmy nawet blisko - twierdzi.

Zdaniem MacSwineya wobec wielu nowych deklaracji jakie trzeba będzie składać przy transporcie towarów z UE do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do UE, niezbędne jest większe zautomatyzowanie systemów na co potrzeba ok. 18 miesięcy.

Problemem, zdaniem MacSwineya, będzie też kwestia granicy celnej na granicy Irlandii z Irlandią Północną, jeśli Wielka Brytania wyjdzie z UE bez umowy. - Nie widzę żadnego rozwiązania dla kwestii tej granicy i nie sądzę, aby technologia była odpowiedzią - mówi.