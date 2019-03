Theresa May: Za małe poparcie, by zorganizować trzecie głosowanie ws. brexitu

Brytyjska premier Theresa May wydała dziś w parlamencie oświadczenie w sprawie kolejnego głosowania nad porozumieniem z Brukselą.

Theresa May oświadczyła, że nie ma jeszcze wystarczającego poparcia dla jej umowy, dlatego porozumienie nie będzie trzeci raz poddane pod głosowanie w parlamencie.

Szefowa brytyjskiego rządu podkreśliła jednocześnie, że będą kontynuowane rozmowy z posłami, aby uzyskać ich głos.

- Nadal wierzę, że właściwą drogą jest jak najszybsze opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię - powiedziała May. W swoim oświadczeniu wskazała na datę 22 maja.

- Z wielkim żalem muszę stwierdzić, że obecnie nie ma wystarczającego poparcia w Izbie Gmin, aby umowa mogła być przegłosowania trzeci raz - dodała.

Oferta UE

W czwartek unijni przywódcy przyjechali w czwartek na szczyt do Brukseli, gdzie debatowali nad odpowiedzią na wniosek premier Theresy May o przedłużenie brexitu do końca czerwca.

Dlatego przywódcy 27 państw UE w trwających do nocy obradach postanowili złożyć brytyjskiej premier następującą propozycję. Jeśli Izba Gmin przegłosuje w przyszłym tygodniu wynegocjowaną już kilka miesięcy umowę o wyjściu z UE, to Wielka Brytania ma dodatkowy czas na jej ratyfikację i wyjdzie z UE w sposób uporządkowany 22 maja. Jeśli umowa padnie po raz kolejny, to Wielka Brytania musi do 11 kwietnia poinformować, czy organizuje wybory do PE. Jeśli nie, to wychodzi z UE w sposób nieuporządkowany 12 kwietnia. Jeśli wybory zorganizuje, to wtedy UE odpowie propozycją przedłużenia brexitu na dłuższy czas. W kuluarach mówiło się o 9-12 miesiącach