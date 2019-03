Premier Czech radził May: Rozpisz drugie referendum

Premier Czech Andrej Babisz w rozmowie telefonicznej z Theresą May mówił szefowej brytyjskiego rządu, że najlepszym rozwiązaniem ws. brexitu byłby scenariusz, w którym Wielka Brytania pozostałaby w UE.

"Dlatego, jestem przekonany, że należałoby rozpisać drugie referendum" - napisał Babisz na Twitterze.

Premier Czech miał omawiać kwestię brexitu z May w czasie sobotniej rozmowy telefonicznej, jeszcze przed tym, jak Izba Gmin po raz drugi odrzuciła wynegocjowaną przez May umowę. Taka decyzja brytyjskich parlamentarzystów oznacza, że 29 marca Wielka Brytania może opuścić UE bez umowy (tzw. twardy brexit) lub zwrócić się do Unii z prośbą o przełożenie daty brexitu.

Babisz ujawniając w środę treść rozmowy z May przyznał, że w sobotę May odrzuciła możliwość rozpisania drugiego referendum ws. brexitu, ale - jego zdaniem - taka możliwość wciąż nie jest wykluczona.

Theresa May w przeszłości wielokrotnie wypowiadała się przeciw drugiemu referendum ws. brexitu podkreślając, że jej zdaniem jest zrealizować wolę większości Brytyjczyków wyrażoną w referendum z 2016 roku.

W środę Izba Gmin będzie głosować nad tym, czy Wielka Brytania powinna opuścić UE bez umowy. Jeśli parlamentarzyści odrzucą taką możliwość w czwartek Izba Gmin zagłosuje nad tym, czy rząd powinien wystąpić do UE z prośbą o przełożenie terminu brexitu.