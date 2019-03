Brexit: Hiszpania gwarantuje pobyt 400 tys. Brytyjczyków

Rząd hiszpański wprowadził dekret w sprawie planów awaryjnych w celu nakreślenia praw Brytyjczyków zamieszkałych w Hiszpanii w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia.

Przyjęto, że Brytyjczycy legalnie przebywający w Hiszpanii 29 marca otrzymają nowe dokumenty dotyczące stałego pobytu.

Minister spraw zagranicznych Josep Borrell powiedział na konferencji prasowej, że środki zostały zaprojektowane jako plan awaryjny "na wypadek gdyby Wielka Brytania opuściła Unię Europejską bez porozumienia".

- Zapewni on utrzymanie praw Brytyjczykom mieszkającym w Hiszpanii - powiedział Borrell. -Chociaż jest to jednostronny środek przyjęty przez Hiszpanię, oczekujemy, że zostanie on spełniony na zasadzie wzajemności przez rząd brytyjski - dodał szef MSZ Hiszpanii.

Nowe ustalenia będą dotyczyły ok. 400 tys. Brytyjczyków. Dekret rozszerza prawa obywateli brytyjskich mieszkających obecnie w Hiszpanii i obejmuje takie kwestie jak: opieka zdrowotna, prawa jazdy i emerytury.