Konrad Szymański: Twardy brexit prawdopodobny jak nigdy dotąd

Wiceszef MSZ Konrad Szymański uważa, że prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia nigdy nie było tak wysokie.

Premier Theresa May zobowiązała się do przeprowadzenia drugiego głosowania nad porozumieniem ws. wyjścia z Unii Europejskiej do 12 marca. Jeśli umowa zostanie odrzucona, dzień później odbędzie się głosowanie ws. brexitu bez umowy, a gdy i ten pomysł zostanie odrzucony - co jest prawdopodobne - posłowie będą głosować nad "krótkim, ograniczonym rozszerzeniem" w czasie obowiązywania Artykułu 50, pozwalającego na brexit.

Wiceszef MSZ Konrad Szymański powiedział w rozmowie z radiową Trójką, że ryzyko twardego brexitu jest wysokie, jak nigdy wcześniej. - Polska w tej sprawie od początku odgrywa rolę absolutnie kluczową, nie tylko z uwagi na skalę polskiej emigracji w Londynie, ale również z uwagi na skalę interesów handlowych, które mamy z Wielką Brytanią, a również z uwagi na pewne podejście systemowe do Unii Europejskiej - powiedział.

Po wielu miesiącach miesiącach spekulacji labourzyści oficjalnie zadeklarowali poparcie dla kolejnego głosowania w sprawie brexitu. Przeciwnych jest jednak nawet 70 parlamentarzystów Partii Pracy.

- Urządzanie podwójnych referendów w tej samej sprawie w krótkiej odległości czasowej po to, żeby uzyskać inny wynik, to jest bardzo zła tradycja - ocenił Szymański.

Wiceminister zapewnił jednocześnie, że prawa Polaków w Wielkiej Brytanii są zapewnione nawet w wypadku twardego brexitu. - Mamy polityczne porozumienie, które teraz przeradza się w legislację i w Warszawie, i w Londynie, by zrobić to na gruncie prawa krajowego - brytyjskiego i polskiego - powiedział.