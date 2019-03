May: Wielka Brytania może nigdy nie opuścić UE

Brytyjska premier dopuściła taką możliwość w sytuacji, gdyby brytyjscy parlamentarzyści odrzucili umowę wynegocjowaną z UE przez jej rząd.

Dziś, przemawiając w Grimsby na wschodzie kraju, stwierdziła, że miesiące debaty nad brexitową umową można było przeznaczyć na pracę nad służbą zdrowia czy innymi sprawami ważnymi dla społeczeństwa".

Zaapelowała o przyjęcie umowy, "a wtedy Zjednoczone Królestwo opuści UE". - Odrzućcie ją, a pozostanie nam tylko niepewność - mówiła szefowa rządu.

Premier stwierdziła, że jeśli umowa zostanie odrzucona, parlamentarzyści staną przed wyborem: albo Wielka Brytania opuści UE 29 marca bez umowy, albo spór o umowę będzie trwał nadal.

May ostrzegła, że przedłużające się podejmowanie decyzji przez brytyjski parlament może spowodować, że UE będzie stawiać kolejne warunki, które nie leżałyby w interesie Londynu, a to z kolei może oznaczać kolejne referendum.

