Sojusznicy May: Brexit? Premier musi się wywiązać z obietnicy

Wielka Brytania może wciąż osiągnąć porozumienie ws. warunków wyjścia z UE, które będzie akceptowalne dla brytyjskiego parlamentu, ale będzie to wymagać "świeżego podejścia" od UE i Irlandii - przekonuje Demokratyczna Partia Unionistyczna (DUP), północnoirlandzkie ugrupowanie, którego głosy zapewniają rządowi Theresy May większość w parlamencie (DUP nie wchodzi jednak w skład rządu).

- Chcemy porozumienia, które sprawdzi się dla Irlandii Północnej tak samo, jak dla naszych sojuszników z Irlandii - powiedziała Arlene Foster, stojąca na czele partii z Irlandii Północnej.

- To jest możliwe, ale będzie wymagało świeżego podejścia od Dublina i Brukseli - dodała.

- Backstop był problemem - dodała Foster odnosząc się do rozwiązania w umowie wynegocjowanej przez Theresę May, które miało uchronić przed pojawieniem się po brexicie regularnej granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną.

- Premier zobowiązała się do zapewnienia prawnie wiążących zmian (w umowie brexitowej). Musi się z tego wywiązać - dodała Foster.

Umowa wynegocjowana przez May z UE została odrzucona przez Izbę Gmin 15 stycznia 432 głosami "przeciw" przy zaledwie 202 głosach "za". Sprzeciw w partii May wzbudzał tzw. mechanizm backstopu - tymczasowe pozostanie przez Wielką Brytanię w unii celnej z UE po to, aby między Irlandią a Irlandią Północną nie doszło do odtworzenia granicy celnej. Zdaniem krytyków tego rozwiązania takie "tymczasowe ustalenia" mogłyby się okazać trwałe.

Dwa tygodnie później Izba Gmin upoważniła May do starań o zastąpienie mechanizmu backstopu "alternatywnym rozwiązaniem". Jak dotąd jednak May nie udało się osiągnąć żadnego przełomu w negocjacjach z UE w tym zakresie.

Wielka Brytania powinna wyjść z UE 29 marca. W przypadku braku przyjęcia przez Izbę Gmin umowy brexitowej do tego terminu Wielka Brytania wyjdzie z UE bez umowy (twardy brexit), lub poprosi UE o przesunięcie daty brexitu.