Brexit: Propozycje UE "nie robią wrażenia" w Londynie

Wielka Brytania "nie jest pod wrażeniem" propozycji przedstawionych przez głównego negocjatora UE ds. brexitu Michela Barniera - podaje Reuters powołując się na źródła w brytyjskim rządzie.

Unia Europejska jest gotowa przyznać Wielkiej Brytanii jednostronne prawo do opuszczenia unii celnej z UE - napisał wcześniej na Twitterze główny unijny negocjator ds. brexitu, Michel Barnier. To próba sprawienia, by umowa ws. brexitu była akceptowalna dla Izby Gmin.

Barnier podkreślił jednocześnie, że Wielka Brytania nadal będzie zmuszona do uszanowania swojego zobowiązania do nieprzywracania regularnej granicy celnej pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną - we wcześniejszych negocjacjach doprowadziło to do pojawienia się propozycji stworzenia granicy celnej między Wielką Brytanią a UE na Morzu Irlandzkim, co oznaczałoby, że Irlandia Północna znalazłaby się poza obszarem celnym Wielkiej Brytanii.

Theresa May zdecydowanie odrzucała wówczas taką możliwość podkreślając, że nie może przyjąć rozwiązań, które prowadziłyby do rozpadu Wielkiej Brytanii.

Na trzy tygodnie przed 29 marca, czyli datą opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, brytyjski parlament nadal nie przyjął wynegocjowanej przez Theresę May propozycji umowy ws. brexitu.

Umowa wynegocjowana przez May z UE została odrzucona przez Izbę Gmin 15 stycznia 432 głosami "przeciw" przy zaledwie 202 głosach "za". Sprzeciw w partii May wzbudzał tzw. mechanizm backstopu - tymczasowe pozostanie przez Wielką Brytanię w unii celnej z UE po to, aby między Irlandią a Irlandią Północną nie doszło do odtworzenia granicy celnej. Zdaniem krytyków tego rozwiązania takie "tymczasowe ustalenia" mogłyby się okazać trwałe.

Dwa tygodnie później Izba Gmin upoważniła May do starań o zastąpienie mechanizmu backstopu "alternatywnym rozwiązaniem". Jak dotąd jednak May nie udało się osiągnąć żadnego przełomu w negocjacjach z UE w tym zakresie.

Wielka Brytania powinna wyjść z UE 29 marca. W przypadku braku przyjęcia przez Izbę Gmin umowy brexitowej do tego terminu Wielka Brytania wyjdzie z UE bez umowy (twardy brexit), lub poprosi UE o przesunięcie daty brexitu.

W piątek, po spotkaniu z ambasadorami 27 państw UE, Barnier napisał na Twitterze, że UE "zobowiązuje się przyznać Wielkiej Brytanii prawo do opuszczenia Jednolitego Obszaru Celnego jednostronnie, ale jednocześnie inne elementy backstopu muszą być utrzymane, by uniknąć powstania twardej granicy".

"Wielka Brytania nie będzie zmuszana do unii celnej wbrew swojej woli" - dodał Barnier.

- UE będzie nadal pracować intensywnie w nadchodzących dniach, by zapewnić, że Wielka Brytania opuści UE z porozumieniem - oświadczył Barnier.

12 marca Izba Gmin ponownie będzie głosować nad umową May. Jeśli znów ją odrzuci, wówczas będzie głosować nad wnioskiem o zwróceniem się do UE z prośbą o przełożenie daty brexitu.