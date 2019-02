Reuters: Twardy brexit? Ceny mieszkań w Londynie będą spadać

Jeśli Wielka Brytania wyjdzie z UE bez porozumienia, wówczas dojdzie do korekty na rynku nieruchomości na Wyspach - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Reutersa. Ceny nieruchomości w Londynie mogą spaść nawet o 10 proc.

Wielka Brytania powinna opuścić UE do 29 marca. Jak dotąd Theresie May nie udało się doprowadzić do przyjęcia umowy ws. brexitu przez Izbę Gmin - pierwsza próba przyjęcia wynegocjowanej przez nią umowy skończyła się klęską rządu 15 stycznia (umowę odrzucono większością aż 432 głosów przy jedynie 202 głosach "za"). Obecnie May stara się renegocjować umowę.

Poniżej dalsza część artykułu

W przypadki twardego brexitu ceny nieruchomości w Londynie mają spaść o 3 proc. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po brexicie. W całym kraju ceny nieruchomości spadną o 1 proc. - wynika z ankiety Reutersa.

Według Tony'ego Williamsa z firmy Building Value ceny w Londynie mogą spaść nawet o 10 proc. Williams ocenia, że gospodarkę Wielkiej Brytanii czekają wstrząsy jeśli chodzi o PKB, inflację i liczbę nowych miejsc pracy w przypadku twardego brexitu.

W przypadku zawarcia porozumienia z UE przez Wielką Brytanię ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii wzrosną o 1,5 proc. w ciągu pół roku po brexicie (w Londynie - o 0,5 proc.).

Reuters opiera swoje dane na ankiecie przeprowadzonej wśród 25 analityków rynku.