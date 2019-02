Theresa May przesuwa głosowanie ws. brexitu na marzec

Theresa May potwierdziła w niedzielę, że w najbliższym tygodniu nie będzie w Izbie Gmin decydującego głosowania ws. brexitu. Brytyjska premier poleciała do Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie na marginesie szczytu UE z państwami arabskimi ma negocjować warunki wyjścia ze Wspólnoty.

- Mój zespół wróci do Brukseli we wtorek. W związku z tym nie wniesiemy głosowania do parlamentu w tym tygodniu, ale zapewniamy, że stanie się to do 12 marca. Nadal możliwe jest opuszczenie UE do 29 marca i właśnie to planujemy - powiedziała May.

Premier ogłosiła 12 marca jako ostateczny termin głosowania, ponieważ powinno ono odbyć się przed wystąpieniem "Spring Statement", przedstawiającym prognozy dla brytyjskiej gospodarki, zaplanowanym na 13 marca - poinformowały źródła z Downing Street.

Poniżej dalsza część artykułu

Keir Starmer, minister ds. brexitu w gabinecie cieni nazwał opóźnienie głosowania "szczytem nieodpowiedzialności".

May w rozmowie z dziennikarzami wyjaśniła, że negocjacje w ostatniej chwili mają dotyczyć backstopu - budzącej kontrowersje polityki, której celem jest zapobieżenie powrotu "twardej" granicy w Irlandii - po tym, jak parlament w głosowaniu wezwał ją do poszukiwania w tej sprawie "alternatywnych rozwiązań". May powiedziała dziennikarzom, że rząd "rozmawia z UE o różnych sposobach, w jakie możemy znaleźć rozwiązanie kwestii podniesionej przez parlament".

Jeśli May nie przekona do swoich pomysłów w głosowaniu, parlamentarzyści grożą przejęciem kontroli nad procesem i mogą dążyć do przełożenia daty brexitu z dnia 29 marca na późniejszy okres.

Decyzja May jest krytykowana z różnych stron. Keir Starmer skrytykował opóźnienie jako "przyznanie się do porażki". Jego zdaniem działanie premier ma "zmusić parlamentarzystów do wyboru między wynegocjowanym przez nią układem a brexitem bez umowy". - Parlament nie może stać z boku i pozwolić, aby tak się stało - zapowiedział.

Ian Blackford, lider Szkotów w parlamencie, nazwał opóźnienie "niedopuszczalnym". - Głosowanie nastąpi dwa tygodnie przed wyjściem z UE, z obywatelami i firmami, które nie wiedzą, na co się przygotować. To jest szczyt nieodpowiedzialności, by pozwolić zegarowi tykać w taki sposób - stwierdził.